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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил разобраться в истории с телами умерших в бытовом холодильнике

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит на личном контроле разбирательство в странной ситуации с обнаружением тел умерших в бытовом холодильнике в гараже в Самаре. Об этом глава региона рассказал в диалоге с корреспондентом Волга Ньюс.

Напомним, 13 июля тела мужчины и женщины обнаружены в обычном бытовом холодильнике с надписью "Охлажденное мясо". Кроме холодильника в гараже были венки, кресты, гробы и прочие ритуальные принадлежности. Судя по всему, гараж имеет отношение к частному ритуальному агентству или моргу.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Проверку начал Следственный комитет.

Как пояснил губернатор Дмитрий Азаров, он также возмущен ситуацией. Он уже дал поручения ответственным лицам досконально разобраться в произошедшем. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.

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