"Охлажденное мясо": в Самаре ритуальщики хранят трупы в бытовых холодильниках

В четверг, 13 июля, в Самаре были обнаружены тела усопших, которые хранили в холодильнике с надписью "охлаждённое мясо". Холодильник стоял в обычном гаражном боксе на ул. Верхне-Карьерная. Видео прислали читатели телеграм-канала корреспондента портала "Волга Ньюс" Ксении Штефан. При выезде на место и проверке данные подтвердились.
Тела пожилых мужчины и женщины лежали друг на друге. Кроме холодильника в гараже были венки, кресты, гробы и прочие ритуальные принадлежности. Судя по всему, гараж каким-то образом относится к частному ритуальному агентству или моргу. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, включая начальника отдела полиции Железнодорожного района Самары.
"Информацию зарегистрировали и начали доследственную проверку", — сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.