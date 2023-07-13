"Охлажденное мясо": в Самаре ритуальщики хранят трупы в бытовых холодильниках

В четверг, 13 июля, в Самаре были обнаружены тела усопших, которые хранили в холодильнике с надписью "охлаждённое мясо". Холодильник стоял в обычном гаражном боксе на ул. Верхне-Карьерная. Видео прислали читатели телеграм-канала корреспондента портала "Волга Ньюс" Ксении Штефан. При выезде на место и проверке данные подтвердились.

Тела пожилых мужчины и женщины лежали друг на друге. Кроме холодильника в гараже были венки, кресты, гробы и прочие ритуальные принадлежности. Судя по всему, гараж каким-то образом относится к частному ритуальному агентству или моргу. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, включая начальника отдела полиции Железнодорожного района Самары.

"Информацию зарегистрировали и начали доследственную проверку", — сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.





