"За гранью добра и зла": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с телами усопших на частном складе

Самарский губернатор Дмитрий Азаров в четверг, 13 июля, прокомментировал ситуацию с нахождением тел усопших на территории частного склада.

Напомним, сегодня в Самаре были обнаружены тела усопших, которые хранили в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". Холодильник стоял в обычном гаражном боксе на ул. Верхне-Карьерная. Видео прислали читатели телеграм-канала корреспондента портала "Волга Ньюс" Ксении Штефан. При выезде на место и проверке данные подтвердились.

"За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущен ситуацией. Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем, уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Роспотребнадзор, и Прокуратура. Также связался с блогером, которая опубликовала видео, для уточнения обстоятельств", - рассказал губернатор.

"Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду держать на контроле", - добавил Дмитрий Азаров.