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Юбилейная неделя: Компания Электрощит Самара празднует свое 80-летие

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Электрощит Самара состоялось торжественное открытие корпоративного музея. Мероприятие, посвященное празднованию 80-летия компании, прошло 11 июня. Прибывшие на торжество представители законодательной и исполнительной власти, СМИ, смогли также познакомиться с последними новинками компании, представленными в многофункциональном выставочном центре. Для желающих прошла экскурсия по производственной площадке Электрощит Самара, где можно было узнать еще больше о новых технологических разработках.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Корпоративный музей оборудован современной экспозицией, на стенах появились интерактивные экраны, карты, возведены инсталляции. При помощи опытного экскурсовода участники церемонии погрузились в богатую историю легендарного самарского предприятия, послушав рассказ о вехах славного пути Электрощит Самара. Гости узнали и о современных тенденциях развития, в частности, много говорилось о цифровизации технологических процессов.

Генеральный директор АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" Дмитрий Куприянов поздравил коллектив предприятия и акционеров с юбилеем и отметил, что сегодня Электрощит Самара — один из крупнейших производителей в России, который выпускает электротехнического оборудования на 0,4 — 220 кВ.

"Электрощит Самара отмечает 80 лет, для нас это серьезная дата, к которой мы долго готовились. Открытие нашего музея — одно из мероприятий, которые пройдут в рамках юбилейной недели. Я думаю, все, кто будет в ней участвовать, узнают много нового для себя, — отметил генеральный директор. — Компания хорошо известна не только в России, но и за рубежом. И, наверное, сложно найти отрасль отечественной экономики, где не применялось бы наше оборудование".

В 2022 году компания Электрощит Самара вошла в состав "Акрон Холдинг" и получила новый виток своего развития. Поздравить участников церемонии приехал член совета директоров АО "Акрон Холдинг", член совета директоров Электрощит Самара Александр Кобенко, который пожелал предприятию оставаться флагманом производства электротехнической продукции в стране.

"У нас большие планы по развитию предприятия. Как видно по результатам прошлого года, мы имеем очень хорошие показатели. Наши проекты нашли хороший отклик у заказчиков, мы и дальше намерены инвестировать в развитие производства, — пообещал Александр Кобенко. — Открытие музея — это дань богатейшей истории предприятия и памяти тех, кто его создавал. Когда ты знаешь свою историю, когда ты вкладываешь большие усилия в ее сохранение — это хорошая платформа для корпоративной культуры".

К пожеланиям присоединился заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин: "Корпоративный музей Электрощит Самара очень важен, поскольку позволяет еще раз вспомнить тех рабочих, инженеров, служащих, которые создавали предприятие. Именно они заложили те традиции, которые позволили занять лидирующие позиции в производстве электротехнической продукции на российском рынке. Я уверен, что эти традиции позволят и дальше держать высокую марку продукции Электрощит Самара. И корпоративный музей станет площадкой, на которой молодое поколение всегда может прикоснуться к истории и понять, что это значимое предприятие для Самары. Я надеюсь, что это поднимет статус и престиж рабочих и инженерных специальностей. Поэтому хочу пожелать корпоративному музею дальнейшего развития, а работникам предприятия — трудовых успехов и интересных задач".

Председатель комитета по промышленной политике и предпринимательству комитета Самарской Губернской думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Алексей Иванов рассказал свою историю: после войны на этом предприятии трудился его дед и мама, близкие родственники, дяди и тети, окончив вузы, начинали свою деятельность на Электрощит Самара. "Поэтому поздравить сотрудников — это почетная миссия для меня. Хотелось бы пожелать компании бесперебойной работы, хороших и высокомаржинальных заказов, интересных проектов, сотрудникам предприятия — здоровья и финансового благополучия", — сказал Алексей Иванов.

Замглавы администрации городского округа Самары, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов отметил, что Электрощит Самара всегда играл большую роль в жизни Красноглинского района, по сути, являясь районообразующим предприятием. Благодаря компании развивалась инфраструктура и района, и города, строились дома, школы, детские сады.

История появления компании связана с первоначальным проектом строительства Куйбышевского гидроузла в районе дачного поселка Красная Глинка. В 1938 году здесь появились первые три барака — механические мастерские, выполнявшие в 1943 году первые объемы оборонных работ. В 1945 году был дан толчок развитию инфраструктуры района, появились первые жилые кварталы и дороги.

Сейчас Электрощит Самара — крупнейший в стране инжиниринговый холдинг полного цикла, объединяет несколько производственных площадок, имеет сеть представительств по России и СНГ.

Электрощит Самара собственными силами выпускает электротехническое оборудование любой сложности, выполняя как комплексные заказы — когда заказчику поставляются подстанции со всеми комплектующими, монтажом и установкой, так и конфигурируемую продукцию, которая позволяет максимально гибко учесть потребности покупателя. Кроме того, клиентам предлагаются: разработка проектов, монтаж, пуско-наладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

"Мы создаем энергию будущего", — таков сегодня девиз предприятия.

Открытие музея — одно из череды праздничных мероприятий, посвященных 80-летию компании. На этой неделе пройдут интересные встречи и будут организованы разные активности с сотрудниками и с ветеранами предприятия.

Гид потребителя

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