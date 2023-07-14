Региональное МЧС опровергло информацию об угрозе атаки беспилотников

ГУ МЧС России по Самарской области опровергает рассылку сообщений с информацией об угрозе атаки беспилотников.
"Гражданам просьба сохранять спокойствие и доверять информации, размещаемой в официальных источниках МЧС России", — подчеркивает ведомство.
Ранее жителям региона от имени начали приходить СМС с просьбой пройти в бомбоубежища.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.