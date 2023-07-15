В Самарской области пройдут дожди с ветром

В ближайшие несколько дней в Самарской области пройдут дожди с умеренным ветром, сообщили в Приволжском УГМС.

"Температурный фон в целом останется ниже климатической нормы. Средняя температура во второй декаде июля вообще ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений", - сообщили синоптики.

В субботу, 15 июля, в Самаре будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха +23… +25 градусов.

В воскресенье, 16 июля, в регион придут дожди. Порывы ветра усилятся до 8–13 м/с. Ночью похолодает до +12… +17 градусов, а днем воздух прогреется до +23.

В понедельник, 17 июля, будет немного теплее, до +25 градусов, а во вторник, 18 июля, порывы ветра утихнут до 5–10 м/с, днем потеплеет до +26.