В Самарской области пройдут дожди с ветром

В ближайшие несколько дней в Самарской области пройдут дожди с умеренным ветром, сообщили в Приволжском УГМС.
"Температурный фон в целом останется ниже климатической нормы. Средняя температура во второй декаде июля вообще ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений", - сообщили синоптики.
В субботу, 15 июля, в Самаре будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха +23… +25 градусов.
В воскресенье, 16 июля, в регион придут дожди. Порывы ветра усилятся до 8–13 м/с. Ночью похолодает до +12… +17 градусов, а днем воздух прогреется до +23.
В понедельник, 17 июля, будет немного теплее, до +25 градусов, а во вторник, 18 июля, порывы ветра утихнут до 5–10 м/с, днем потеплеет до +26.
Последние комментарии
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...