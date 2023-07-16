В Тольятти при тушении пожара из дома эвакуировали 10 человек

В субботу, 15 июля, примерно в 14:52 произошел пожар в доме 48 на ул. Маршала Жукова в Автозаводском районе Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 25 человек, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 15:21.

В региональном управлении МЧС России отметили, что из здания в связи со случившимся было эвакуировано 10 человек.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



