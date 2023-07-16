Ночью в поселке под Самарой горела кровля дома, гараж и автомобиль

В субботу, 15 июля, в 23:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Садовая, 35 в п. Авангард Алексеевского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля частного дома, гараж на площади 100 кв.м. и автомобиль ВАЗ-2107.

На тушение были направлены пять человек и две автоцистерны.

Пожар был ликвидирован в 0:48 уже 16 июля.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара выясняется.