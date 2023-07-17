В Самаре при пожаре на ул. Дачной пострадал пожилой мужчина

В воскресенье, 16 июля, в 20:56 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в доме 41/1 на ул. Дачной в Железнодорожном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв.м. На борьбу с огнем были направлены 30 человек и девять единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 21:15.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре был травмирован 60-летний мужчина. Кроме того, пожарными было спасено три человека, а всего из дома эвакуировали 22 человека.

Причина пожара устанавливается.

Случившееся зафиксировали пользователи соцсетей. Очевидцы сообщают, что при тушении не удалось спасти двух кошек.