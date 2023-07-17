"Росгосстрах" рассказал, на какую сумму лучше страховаться при поездке за рубеж

"Росгосстрах" посчитал, что в первом полугодии 2023 года средняя стоимость оказанной медицинской помощи по полисам путешественников составила 188 долларов США на 1 человека по амбулаторным случаям и 2555 долларов США на человека по случаям, когда застрахованные попадали в стационар.

При оформлении полиса выезжающих за рубеж клиент может сам выбрать страховую сумму из предложенных страховой компанией. Размер страховой суммы указывается в договоре страхования. Для поездок за пределы России страховая сумма устанавливается в размере, определенном исходя из требований, предъявляемых государством, которое собирается посетить клиент. При этом она не может быть меньше суммы, эквивалентной 2 млн рублей по официальному курсу Банка России на дату заключения договора.

"Так, например, для стран Шенгена стандартная страховая сумма составляет 30 000 евро. Если курс рубля опустится ниже 66 рублей, ее будет уже недостаточно, и клиентам предложат страховую сумму в размере 35 000 евро. Для территории страхования "Весь мир" минимальная страховая сумма составляет эквивалент 50000 долларов", — поясняет заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Самая дорогая по стоимости медицинская помощь за первые 6 месяцев 2023 года "Росгосстрахом" была организована клиенту, пребывавшему в Швейцарии (2965 швейцарских франков). Он обратился с сильным ушибом коленного сустава. Также была оказана помощь на 1235 долларов США клиенту в Тайланде (саркоидоз) и на 1224 доллара США клиенту в ОАЭ (гинекология, цистит).

По стационарным случаям суммы помощи значительно выше. 53 000 евро — по диагнозу инсульт в Индонезии, 31 400 долларов США — по инфаркту в ОАЭ и 16 611 долларов США — по острому аппендициту, осложненному перитонитом, во Вьетнаме.

Чем выше страховая сумма, тем больше уверенности в том, что она покроет затраты, если произойдет нештатная ситуация. Поэтому клиентам, у которых есть хронические заболевания (например, имели место эпизоды, свидетельствующие о риске возникновения инсульта) и прочие повышенные риски по здоровью, рекомендовано не ограничиваться программой "Эконом", а выбирать программу, соответствующую их медицинскому статусу. При планировании также нужно учесть, предполагается ли активный отдых, чтобы расширить покрытие за счет включения этой опции. Если отдых будет вместе с детьми, то желательно выбрать программу с опцией возвращения несовершеннолетних детей к месту постоянного проживания.

"Стоит помнить и то, что риски, связанные со здоровьем, разнятся в зависимости от страны путешествия. Если в Европе специфических заболеваний, свойственных для региона, нет, то в Индии, Таиланде, Индонезии и во многих других странах Азии есть "свои" диагнозы, — рассказывает Ольга Купцова. — К примеру, в Индии, Таиланде, Бали, Камбодже и Малайзии у застрахованных преобладает диагноз "гастроэнтерит", что объясняется отсутствием должного образа санитарных норм в некоторых из этих стран, специфической едой и особенно жарким и влажным климатом. В Индонезии, Таиланде и Бали мы также достаточно часто фиксируем разного рода травмы, что объясняется популярностью передвижения на мотобайках и отсутствием должного регулирования движения транспортных средств в перечисленных странах. Отдельно можно выделить Египет с диагнозом "травма стоп (или других частей тела) иголками морского ежа".