Новикомбанк начинает сотрудничество с Гарантийным фондом Костромской области

Новикомбанк впервые победил в отборе на право размещения временно свободных средств гарантийного фонда Костромской области на банковских депозитах. Размещение гарантийного капитала в Новикомбанке обеспечит фонд дополнительными ресурсами для кредитования реального сектора экономики региона.

В результате конкурсного отбора среди кредитных организаций, которые претендовали на депозитное размещение средств Гарантийного фонда, Новикомбанк признан победителем на размещение лота суммой 100 млн руб. сроком на 80 дней. Победитель среди коммерческих банков был определен комиссией по совокупности критериев отбора, но в первую очередь исходя из величины, предложенной его участниками процентной ставки.

Еще одним критерием отбора банка для работы со средствами фонда стал высокий уровень кредитного рейтинга, не ниже А- от АКРА или ruA- от "Эксперт РА". На данный момент у Новикомбанка действуют следующие рейтинги: ruA+ от "Эксперт РА", A+ от АКРА и АА- от НКР. Благодаря наличию данных рейтингов банк имеет возможность увеличить объем размещения средств региональных органов власти и будет расширять географию сотрудничества с Гарантийными фондами.

"Тот факт, что Новикомбанк начал сотрудничество с Гарантийным фондом нового для банка региона является примером развития успешных взаимоотношений с органами государственной региональной власти. Мы надеемся, что заключение депозитного соглашения повысит эффективность гарантийного капитала фонда и позволит расширить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовой поддержке Новикомбанка в Костромской области", — отметила управляющий филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

В настоящее время банк взаимодействует с 76-ю фондами в различных регионах России. На начало июля в Новикомбанке действуют договоры по размещению депозитов более чем с 30-ю региональными фондами.