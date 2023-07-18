Почти 200 самарских выпускников набрали максимальные баллы по итогам ЕГЭ

Итоги проведения на территории Самарской области единого государственного экзамена подвели 17 июля 2023 года на оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое по поручению губернатора Дмитрия Азарова провела заместитель председателя правительства региона Наталья Катина.
В 2023 году ЕГЭ сдавали 12524 учащихся Самарской области. Была организована работа 181 пункта проведения экзаменов и ситуационного центра. Более 7 тысяч педагогов прошли обучение для работы в пунктах приема экзаменов.
По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, практически по всем предметам учащиеся региона набрали средний балл выше, чем в среднем по России.
По результатам всех экзаменов в Самарской области 196 человек получили 211 стобалльных результатов (2022 год — 133 результата), 15 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам (2022 год — 11 человек). Самые высокие результаты учащиеся показали по русскому языку, обществознанию, литературе, математике, истории и информатике.
В этом году 1567 выпускников региона закончили общеобразовательные учреждения с "золотыми" медалями. Как подчеркнул министр, со следующего учебного года учащимся, в аттестатах которых за 10 и 11 класс не более двух "четверок", а остальные "пятерки", планируется вручать "серебряные" медали.
Всего в регионе 98,3% выпускников 2023 года — участников ЕГЭ — получили аттестаты о среднем общем образовании. Для тех, кто получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам, в сентябре предусмотрены дополнительные дни для сдачи экзаменов.
Стоит отметить, что во всероссийском рейтинге регионов система образования Самарской области признана одной из лучших в стране. По рейтингу качества образования регион занимает шестое место. Одним из лидеров губерния является по уровню функциональной грамотности — умению применять полученные знания на практике.
В Самарской области уделяется огромное внимание сфере образования, создаются условия для развития и поддержки талантливых ребят. "Образование — это абсолютный приоритет. Именно от качества образования зависит будущее нашего региона", — отмечал глава региона Дмитрий Азаров.
За последние 5 лет возведены и реконструированы 9 школ региона, еще 26 школ были капитально отремонтированы. В городах и селах открыты 214 центров образования "Точка роста", 54 мини-технопарка. В Самаре и Тольятти открыты центры цифрового образования детей "IT-куб". С 2019 года действует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", созданный по модели работы федерального центра "Сириус".
Также на оперативном совещании обсудили обстановку на территории региона, ход работ на землях сельскохозяйственного назначения.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.