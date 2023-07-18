Почти 200 самарских выпускников набрали максимальные баллы по итогам ЕГЭ

Итоги проведения на территории Самарской области единого государственного экзамена подвели 17 июля 2023 года на оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое по поручению губернатора Дмитрия Азарова провела заместитель председателя правительства региона Наталья Катина.

В 2023 году ЕГЭ сдавали 12524 учащихся Самарской области. Была организована работа 181 пункта проведения экзаменов и ситуационного центра. Более 7 тысяч педагогов прошли обучение для работы в пунктах приема экзаменов.

По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, практически по всем предметам учащиеся региона набрали средний балл выше, чем в среднем по России.

По результатам всех экзаменов в Самарской области 196 человек получили 211 стобалльных результатов (2022 год — 133 результата), 15 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам (2022 год — 11 человек). Самые высокие результаты учащиеся показали по русскому языку, обществознанию, литературе, математике, истории и информатике.

В этом году 1567 выпускников региона закончили общеобразовательные учреждения с "золотыми" медалями. Как подчеркнул министр, со следующего учебного года учащимся, в аттестатах которых за 10 и 11 класс не более двух "четверок", а остальные "пятерки", планируется вручать "серебряные" медали.

Всего в регионе 98,3% выпускников 2023 года — участников ЕГЭ — получили аттестаты о среднем общем образовании. Для тех, кто получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам, в сентябре предусмотрены дополнительные дни для сдачи экзаменов.

Стоит отметить, что во всероссийском рейтинге регионов система образования Самарской области признана одной из лучших в стране. По рейтингу качества образования регион занимает шестое место. Одним из лидеров губерния является по уровню функциональной грамотности — умению применять полученные знания на практике.

В Самарской области уделяется огромное внимание сфере образования, создаются условия для развития и поддержки талантливых ребят. "Образование — это абсолютный приоритет. Именно от качества образования зависит будущее нашего региона", — отмечал глава региона Дмитрий Азаров.

За последние 5 лет возведены и реконструированы 9 школ региона, еще 26 школ были капитально отремонтированы. В городах и селах открыты 214 центров образования "Точка роста", 54 мини-технопарка. В Самаре и Тольятти открыты центры цифрового образования детей "IT-куб". С 2019 года действует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", созданный по модели работы федерального центра "Сириус".

Также на оперативном совещании обсудили обстановку на территории региона, ход работ на землях сельскохозяйственного назначения.