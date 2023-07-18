В Доме Сивре состоится джазовый концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича

В четверг, 20 июля, Дом Сивре приглашает всех ценителей джаза на концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича в исполнении изумительных музыкантов.
София Ацбеха Негга - юная джазовая певица, суперфиналистка Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", резидент проекта JAZZPORT, выпускница эстрадно джазового училища РАМ им. Гнесиных и обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (U.S.A.Boston, 2019), сотрудничала с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Светлана Безродная и "Вивальди-оркестр", Даниил Крамер, Дарья Чернакова, Мариам Мерабова, Игорь Бутман. Концерты певицы проходили на всемирно известных площадках и в лучших джазовых клубах.
Константин Хазанович - пианист, мультиинструменталист, композитор и музыкальный продюсер. Уже более 20 лет профессионально занимается музыкой, начинал как классический музыкант, учился в консерватории в Германии, затем увлекся джазом во всех его проявлениях. На сегодняшний день является участником и продюсером многих проектов, в том числе и собственного джазового квартета.
Сбор гостей - 19:00, начало в 20:00. Мероприятие проходит на открытой площадке.
Концерт проходит в рамках проекта "Большой Джазовый Уикенд в Поволжье", который состоится 28-30 июля при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!