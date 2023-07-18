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Музыка Культура

В Доме Сивре состоится джазовый концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июля, Дом Сивре приглашает всех ценителей джаза на концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича в исполнении изумительных музыкантов.

София Ацбеха Негга - юная джазовая певица, суперфиналистка Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", резидент проекта JAZZPORT, выпускница эстрадно джазового училища РАМ им. Гнесиных и обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (U.S.A.Boston, 2019), сотрудничала с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Светлана Безродная и "Вивальди-оркестр", Даниил Крамер, Дарья Чернакова, Мариам Мерабова, Игорь Бутман. Концерты певицы проходили на всемирно известных площадках и в лучших джазовых клубах.

Константин Хазанович - пианист, мультиинструменталист, композитор и музыкальный продюсер. Уже более 20 лет профессионально занимается музыкой, начинал как классический музыкант, учился в консерватории в Германии, затем увлекся джазом во всех его проявлениях. На сегодняшний день является участником и продюсером многих проектов, в том числе и собственного джазового квартета.

Сбор гостей - 19:00, начало в 20:00. Мероприятие проходит на открытой площадке.

Концерт проходит в рамках проекта "Большой Джазовый Уикенд в Поволжье", который состоится 28-30 июля при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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