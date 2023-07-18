16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

ВТБ профинансировал более 13 млн квадратных метров жилья за первое полугодие 2023 года

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала 2023 г. ВТБ заключил 136 сделок с использованием эскроу-счетов общим объемом 241 млрд рублей. Объем раскрытых за этот период счетов составляет 184 млрд рублей, их общее количество — 29 122.

Всего на данный момент в портфеле ВТБ 525 сделок с использованием эскроу-счетов общим объемом 1,8 трлн рублей. В целом с момента введения механизма эскроу банк заключил более 800 сделок с застройщиками общим объемом более 2 трлн рублей.

Основная доля в портфеле проектов ВТБ приходится на массовое жилье комфорт-класса, также банк финансирует ряд знаковых проектов бизнес- и элит-класса.

По итогам первого полугодия 2023 г. общая площадь финансируемых ВТБ жилищных проектов составляет 13,035 млн квадратных метров, из которых 22% приходится на Москву и Московскую область, остальные — на другие регионы России. С начала года в ВТБ было открыто 39 842 новых эскроу-счета.

По данным РНКБ (входит в группу ВТБ), в Республике Крым и г. Севастополь с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов успешно построено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов. Банк является лидером отрасли в Республике Крым и г. Севастополь с рыночной долей около 77%. С момента введения механизма эскроу в июле 2019 г. банк профинансировал 83 строительных проекта на 106,8 млрд рублей, жилая площадь объектов составляет более 2 млн квадратных метров. Ожидается, что до конца 2023 г. при участии РНКБ будет введено еще 105 тысяч квадратных метров жилья в регионе.

ВТБ фиксирует высокую востребованность использования механизма эскроу-счетов как со стороны крупных девелоперов, так и со стороны населения. С момента введения механизма в 2019 г. объем средств на таких счетах стабильно увеличивается. Преимущества механизма эскроу-счетов — гарантия сохранности средств для покупателей и надежный источник финансирования для застройщиков — стали одним из факторов активного развития первичного рынка недвижимости. Это, в свою очередь, стимулирует строительную и значительное количество смежных отраслей, создает большое количество рабочих мест и обеспечивает население комфортной жилой средой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6