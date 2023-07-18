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Сбер зарегистрировал еще четыре продукта для управления банкоматами в реестре отечественного ПО Минцифры

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сертификацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ получили платформа автоматизации развития устройств самообслуживания "ПАРУС", система мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания ATMoSphere.Host, программа для допретензионного урегулирования сбоев "Сверка" и сервис вывода геопозиции объектов SmartWay. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Программные продукты Сбер использует для управления своими устройствами самообслуживания и электронными очередями в офисах.

Платформа "ПАРУС" обеспечивает централизацию информации о работе банкоматов, информационно-платёжных терминалов, постаматов, автоматических депозитарных машин, электронных кассиров-рециркуляторов и других устройств.

Система ATMoSphere.Host — это единая точка мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания, она позволяет комплексно управлять удалёнными устройствами. ATMoSphere.Host используется в продуктах, доступных другим банкам (аренда банкоматов, а также система мониторинга и управления устройствами самообслуживания).

Программа "Сверка" предназначена для допретензионного урегулирования сбоев при проведении клиентских трансакций на устройствах самообслуживания, а также выявления отклонений в потоке данных трансакций.

Сервис SmartWay — это бэк-сервис вывода информации о банковских и партнёрских объектах по геопозиции, функциональным возможностям и доступности. SmartWay позволяет получать данные о расположении объектов в заданном периметре, ближайших к геопозиции объектов, функциональности объекта и др.

В январе 2023 года в реестр отечественного ПО вошло управляющее ПО InterSphere, на котором работает 90% банкоматной сети Сбера. Также InterSphere доступно для других банков и компаний.

"Сертификацию Минцифры уже имеют пять наших программных продуктов для управления банкоматами, — рассказала старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина. — Она подтверждает высокое качество, надежность и защищенность ПО Сбера. Использование собственного софта позволяет Сберу обеспечить максимальную независимость от сторонних вендоров, в том числе иностранных, а также гибкость в управлении сетью банкоматов для предоставления высококачественного клиентского сервиса и обеспечения высокого уровня доступности устройств".

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