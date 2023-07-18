Анастасия Павлюченкова проиграла в финале турнира во Франции

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла завоевать титул на турнире категории WTA-125 в Контрексевиле (Франция).

В финальном матче Павлюченкова со счетом 3:6, 3:6 проиграла 86-й ракетке мира, представительнице Нидерландов Аранче Рус. Встреча продлилась 1 час и 21 минуту.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт из пяти. На счету Рус три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Благодаря четвертьфиналу турнира в Монпелье и выходу в финал соревнований в Контрексевиле Анастасия Павлюченкова заработала 110 очков рейтинга, что поможет ей подняться на 23 строчки и стать 96-й ракеткой мира.