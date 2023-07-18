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Банки предлагают воспользоваться дистанционными медицинскими услугами

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем рынка MedTech по итогам 2023 года увеличился почти на 30%. Большую часть этого рынка занимает сегмент телемедицины, сообщает Forbes. Крупные банки активно участвуют в развитии телемедицинских услуг, предлагая своим клиентам разнообразные виды профильных дистанционных сервисов.

В частности, такие предложения есть в Сбере и банке ВТБ. А в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустили продажи продукта "АвтоТелеМедицина". Подобный сервис предлагает круглосуточную квалифицированную медицинскую помощь для клиентов банков, оформивших автокредит. В нее входят вызов скорой помощи, устные консультации терапевта и узкопрофильных специалистов, в том числе в формате видеоконференции.

При необходимости команда врачей сформирует второе медицинское мнение по поставленному диагнозу и даст заключение в электронной форме по результатам медицинских консультаций и анализов. Можно также воспользоваться услугами психолога, фармацевта, медицинского юриста, а также нутрициолога. Действие программы распространяется на детей владельца сертификата и может быть расширено на других членов семьи.

Таким образом, что бы ни случилось с клиентом, он всегда получит дистанционно своевременную профессиональную помощь по любому медицинскому вопросу — будь то боли в суставах и спине из-за длительного нахождения за рулем, психологическое напряжение при активном трафике, поиск ближайшей больницы в пути, выбор аналога лекарства в аптеке, второе мнение по травмам в ДТП и многие другие.

Гид потребителя

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