Самарцам представят выставку Евгении Тарасовой "Живописное лето"

В среду, 19 июля в 18:00 в выставочном зале Самарского отделения "Союза Художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) откроется выставка живописи и графики Евгении Тарасовой "Живописное лето".
Работы Евгении Тарасовой находятся в коллекциях Самарского областного художественного музея, международного мемориального Треста Рерихов (Индия), фонда "Культурное достояние", в частных коллекциях России, Вьетнама, Европы, США, Канады, Великобритании и Австралии.
Выставка продлится до 2 августа.
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