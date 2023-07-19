Самарцам представят выставку Евгении Тарасовой "Живописное лето"

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В среду, 19 июля в 18:00 в выставочном зале Самарского отделения "Союза Художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) откроется выставка живописи и графики Евгении Тарасовой "Живописное лето".