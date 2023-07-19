Ночью у дома на ул. Ташкентской в Самаре обгорели два автомобиля

В среду, 19 июля, в 3:35 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 141 на ул. Ташкентской в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Lada Vesta и был поврежден автомобиль Skoda. На тушение были направлены девять человек и две автоцистерны.

Пожар удалось ликвидировать в 3:52. Данных о пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.