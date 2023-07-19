Энергетики сообщили о плановых работах в августе

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с.Зубовка (ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Советская)

01.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Пестравский район

с. Михеевка (ул. Центральная, пер. Кузнечный)

Красноармейский район

с. Андросовка (ул. Полевая)

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Б.Константиновка

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

п. Северный

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

п.Ивановка

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

п. Васильевка

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Емелькино

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Тимяшево

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

п. Романовка

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Чухаевка

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Толче Речье

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Баландаево

01.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

п. Любимовка (ул. Садовая, ул. Мира)

01.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Безенчукский район

ст. Звезда (полностью)

01.08.2023 года с 09-00 до 12-00 местного времени

Безенчукский район

п. Кануевка ул. Центральная, Полевая

п. Владимировка район СНТ Волжское

01.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Выселки (ул. Советская, ул. Леонтьевой, ул. Заречная)

01.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул. Домашкинская д.№№ 28 — 66в, ул. Домашкинская д.№№ 6 — 26, ул. Домашкинская д.№№ 1 — 81; ул. Шевченковская д.№№ 1 — 5, 2 — 4).

02.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

п.Красный Строитель

02.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Н.Колмаюр (ул.Школьная, ул. Больничная, ул. Пожарная)

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район

с. Зорьки

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район

с. Знаменка

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район

с. Троицкое

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район

с. Владимировка

02.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

д.Колыбеловка (ул. Космическая)

02.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Приволжский район

с Обшаровка (ул Советская, Вокзальная, Братьев Равенства, Элеваторная, Щорса, Заводская, Терешковой, Рабочая, Гагарина, 8 марта, Сиреневая.)

с Гаркино (ул Варламова.)

с Нижнепечерское (ул Липовая, Набережная, Сельская.)

с Золотая гора (ул Долотова)

02.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Приволжский район

г. о. Чапаевск (ул. Фрунзе, ул. Кооперативная, ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. Крестьянская,

ул. Московская)

02.08.2023 года с 09-00 до 12-00 местного времени

Безенчукский район

п. Преполовенка и ул. Садовая, Центральная, Школьная

02.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

г. о. Жигулевск район

с. Кармалы (ул. Овражная, ул. Центральная)

02.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Выселки (ул. Победы, ул. Садовая)

02.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ФОК; СДК; интернат; магазин ФЛ Эстерова; магазин ФЛ Джантемиров; пер. Школьный д.№№ 1 — 7; пер. Базарный д.№ 3; ул. Большая д.№№ 2 — 24, ул. Домашкинская д.№ 68, ГРП ООО "СВГК")

02.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с. Кротково (Ленина)

03.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д.Колмаюр (ул.Школьная)

03.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Сергиевский район

с.Карабаевка (ул.Родниковая)

03.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район

п. Зеленогорский

03.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

п. Ленинский, (ул. Школьная (школа, РТПЦ), ул Ю. Фучика, ул. Новая)

03.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

г. о. Новокуйбышевск (ул. Ульяновская)

03.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большечерниговский район

п. Новый Камелик (ул. Зелёная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Степная,

ул. Молодежная, Почта России, д/сад, Школа, ФАП, Водокачка, ООО "ННК Самаранефтигаз")

03.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большеглушицкий район

с. Морша (ул. Центральная)

03.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

п.Красный Горка

03.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Пестравский район

с. М-Овсянка (ул. Советская)

03.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Куропаткино (ул. Водная)

03.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Трубетчино (ул. Королева)

03.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Винновка (ул. Заовражная)

03.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Выселки (проезд 2-й Советский, проезд 2-й Садовый, проезд Пионерский, проезд 1-й Садовый, ул. Луговая)

03.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Парфёновка (полностью)

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка (полностью)

04.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д.Моисеевка (ул.Школьная, ул. Центральная)

04.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Сергиевский район

с.Калиновка (ул.Каськова)

04.08. 2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

г. о. Новокуйбышевск (ул. Оренбургская, ул. Отрадненская, пер. Рабочий, ул. Красноармейская, пер. Орский)

04.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Безенчукский район

п. Песочное ул. Советская, Садовая, Центральная, Новая

04.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Славянская)

04.08.2023 с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Выселки (ул. 2-я Луговая, ул. Пионерская)

04.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул. Антонова, ул. Самарская д.№№ 2 — 28, 7 — 55; пер. Базарный д.№№ 1 — 7)

04.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Пестравский район

с. М-Овсянка (ул. Советская)

04.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Красноармейский район

с. Андросовка (ул. Шоссейная)

04.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Дружба (ул. Лесная, ул. Клубная, ул. Северная, ул. Молодежная)

07.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

п.Кутузовский

07.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

п.Шаровка

07.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Пестравский район

С.М-Овсянка (ул. Советская, Клуб, ФАП)

07.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Дружба (ул. Лесная, ул. Клубная, ул. Северная, ул. Молодежная)

07.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Куропаткино (ул. Водная)

07.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

07.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д.Городок (ул.Молодежная, ул. Полевая, ул. Луговая)

07.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Сергиевский район

с.Калиновка (ул.Победы, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Каськова, ул. Свободы)

07.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

г. о. Новокуйбышевск (ул. П. Морозова, ул. Голикова, пер. Заовражный, ул. Пролетарская,

ул. Линейная, ул. В.Котика)

07.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Осиновка (ул. Славянская)

07.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Выселки (ул. Цветочная, ул. Молодежная)

07.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул. Мельничная д.№№ 2, 3 — 26)

08.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ст.Тенеево

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Королевка

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Липовский

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Красный Яр

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. В. Солонцовка

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Ср. Солонцовка

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Н. Солонцовка

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Трухмянка

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Кр. Озеро

08.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Приволжский район

с Бестужевка (ул Елизарова.)

08.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.

г. о. Чапаевск (пер. Новый, ул. Куликова)

08.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени.

Безенчукский район

п. Песочное ул. Южная

08.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Луговая, ул. Молодежная)

08.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Винновка (ул. Заовражная, ул. Казачкова, пер. Старожилов)

08.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Выселки (ул. Жукова)

08.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Васильевка (ул. Коллективная)

08.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Пестравский район

С.М-Овсянка (ул. Советская, Клуб, ФАП)

08.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

д. Бутырки (ул. Башканова)

08.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

08.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Волжский район

с. Спиридоновка (ул. Советская, ул. Чапаевская, ул. Заозёрная, ул. Ташкентская, ул. Комарова, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Славянская, ул. Северная, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Самарская)

Кинельский район

П. Нижненикольский (полностью)

08.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Кротково (Центральная, Комсомольская)

с.Ст.Мансуркино (все село)

09.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ст.Тенеево (ул.Молодежная)

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Спасск

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Кочкари

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. М. Каменка

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

п. Кириллинский

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

п. Угловой

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

п. Кондурчинский

09.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

с. Красноармейское (ул. Мира, ул. Чапаева)

09.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

г. о. Чапаевск (ул. Циолковского, ул. Танкистов, ул. Ялтинская, ул. Керченская, ул. Радищева,

ул. Тегеранская, ул. Краснофлотская, ул. Герцена)

09.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большеглушицкий район

с. Константиновка (ул. Центральная)

09.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Осиновка (ул. Молодежная, ул. Славянская)

09.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская)

09.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Рождествено (ул. Советская)

09.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Озерная, ул. Специалистов).

09.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с.Калиновка

09.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с.Славкино

09.08.2023 года с 10-00 до 14-00 местного времени

Красноармейский район

с. Андросовка (полностью)

Пестравский район

С.М-Овсянка (полностью)

09.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ленина, ул. Петра Захарова)

09.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

09.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул. Интернациональная, ул. Винновка)

10.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ленина, ул. Петра Захарова)

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

10.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ст.Тенеево (ул.Сладкая, ул. Центральная)

10.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Сергиевский район

с.Калиновка (ул.Первомайская, ул. Каськова, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Садовая)

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Калиновка

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Красная Багана

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Новое Эштебенькино

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Каменный Брод

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Старое Эштебенькино

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Чувашское Эштебенькино

10.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Красный Яр

10.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

г. о. Чапаевск (ул. Нахимова, ул. Кл. Либкнехта, ул. Московская, ул. Советская, ул. Ленинградская, ул. Народная)

10.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Безенчукский район

п. Александровка ул. Молодежная, Рабочая, Степная, Центральная

10.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)

10.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Парфёновка (полностью)

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка (полностью)

10.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

п.Пример (Полевая, Северная)

11.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Б.Константиновка (ул.Озерная)

11.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Новая Таяба

11.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Городцовка

11.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Жареный Бугор

11.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Волжский район

с. Малая Царевщина

11.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

с. Красноармейское (ул. Кирова (К/Б, Пятерочка), ул. Мира)

11.08. 2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени.

г. о. Чапаевск (гаражный массив район ЖБИ)

11.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Осиновка (ул. Молодежная)

11.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул. Колхозная, ул. Набережная)

11.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Б.Толкай (все село)

11.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Петра Захарова)

11.08.2023 года с 9-00 до 15-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

12.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Новинки (ул. Озерная)

14.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Рус.Васильевка

14.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ст.Мамыково

14.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Вишневка

14.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

п.Средний

14.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Св. Поле

14.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Вислова

14.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Киндяково

14.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Ветлянка

14.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Колодинка

14.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

п. Ленинский (ул. Шоссейная)

14.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.

г. о. Чапаевск (ул. Ж. Дорожная, ул. Осипенко, ул. Грибоедова, ул. Расковой, ул. Ярославская)

14.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большеглушицкий район

с. Константиновка (ул. Молодежная)

14.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Новинки (ул. Центральная)

14.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Шелехметь (ул. Озерная)

14.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул. Набережная д.№№ 1 — 30)

14.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Савруха (Центральная усадьба)

с.Новый Аманак (Центральная)

с.Кротково (Ленина.Озерная)

14.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Сергиевский район

с.Калиновка (ул.Луговая)

14.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район местного времени

с.Шламка (ул.Садовая, ул. Центральная, ул. Молодежная)

14.08.2023 года с 10-00 до 16-00

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Петра Захарова)

14.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

15.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Рус.Васильевка

15.08.2023 года с 8-00 до 16 00 местного времени

Кошкинский район

с.Ст.Мамыково

15.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Вишневка

15.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

п.Средний

15.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Ст. Дмитриевка

15.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. М. Ключи

15.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Красный Яр

15.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с.Н. Солонцовка

15.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

п. Новая Вязовка (Мастерские, Столовая)

15.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Приволжский район

п Ильмень (ул.60 лет Октября, Полевая, Садовая, Молодежная.)

15.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район п. Гражданский (полностью)

15.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большечерниговский район

с. Украинка (ООО "ННК Самаранефтигаз")

15.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Рождествено (ул. Советская)

15.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Краснеевых)

15.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул.Красносамарская, ул. Дачная)

15.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

16.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Пестравский район

с. Кр. поляна (полностью)

с. Тростянь (полностью)

с. Майское (полностью)

16.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Краснеевых)

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Садовая)

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Рус.Васильевка

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ст.Мамыково

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Вишневка

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

п.Средний

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

п. Ровный

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Кандабулак

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Мамыково

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

п. Сокский

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Красный Яр

16.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Белозерки

16.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район д. Новая деревня (полностью)

г. о. Новокуйбышевск п. Семеновка (полностью)

г. о. Новокуйбышевск СДТ Огонек (полностью)

16.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большеглушицкий район

с. Константиновка (ул. Гагарина)

16.08.2023 года с 09.00 до 17.00 местного времени

Волжский район район

с. Торновое (ул. Заовражная, ул. Некрасовская, ул. Полевая).

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

СНТ Родники (полностью).

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

СНТ Природа (полностью).

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Пискалы (микрорайон Западный, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Больничная, ул. Мира, ул. Чапаева).

16.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Узюково (ул. Жукова, ул. Победы, ул. Придорожная, ул. Ленина, ул. Кленовая, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Липовая, ул. Сиреневая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая).

16.08.2023 года года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Парфёновка (полностью)

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка (полностью)

17.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

п.Крыловка

17.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Пестравский район

с. Идакра (полностью)

с. Пестравка (полностью)

17.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Краснеевых)

17.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Садовая)

17.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

п.Крыловка

17.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район

с Тёплый стан

17.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Красный Яр

17.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

п. Карагай (полностью)

17.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

с Бестужевка (ул. Елизарова, Овражная, пер Волжский, пер МТС, ул. Школьная, Рабочая, Рыбацкая, Победы, Зеленая, Славы.)

с Тростянка (ул Молодежная, Речная, Полевая, Степная)

17.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Безенчукский район

с. Троицкое (полностью)

17.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большечерниговский район

п. Восточный (ул. Садовая, ул. Центральная. ул. Полевая, ул. Рабочая, Набережная, Почта России, д/сад, Школа, ФАП, Водокачка, "Самарский ОРТПЦ")

17.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Шоссейная).

17.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Узюково (ул. Мичурина, ул. Чкалова, ул. Жданова, ул. Карла Маркса, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Школьная, ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. ЛЗС, ул. Куйбышева, ул. Северная, ул. Зеленая, ул. Северная, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Банная, ул. Шоссейная, ул. Пушкина, ул. Рылеева, ул. Центральная, ул. Жукова, ул. Победы, ул. Придорожная).

17.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

СНТ Золотая Нива (полностью)

17.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Домашка (ул.Садовая, ул. Молодёжная, ул. Братьев Летовых)

17.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

п.Сапожниково (все село)

18.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Краснеевых)

18.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная)

18.08. 2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Безенчукский район

п. г. т. Осинки (полностью)

18.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большечерниговский район

с. Украинка (ул. Молодёжная, ул. Школьная, ул. Набережная)

18.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большеглушицкий район

с. Константиновка (ул. Набережная)

18.08.2023 года с 09.00 до 17.00 местного времени

Волжский район район

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

18.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (пер. Больничный).

18.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

с.Благодаровка (ул.Садовая)

18.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Бариновка (ФЛ Олин А.В.)

18.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Рысайкино (все село)

19.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая).

19.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая).

20.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Сергиевский район

с.Калиновка (ул.Рабочая, ул. Первомайская)

20.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстеки (ул. Подборненская)

21.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

д. Кольцовка

21.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

п. Булак

21.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Ст. Эштебенькино (ул.Полевая, ул. Школьная, ул. Луговая)

21.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д. Титовка

21.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д.Седовка

21.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Старая Ивановка

21.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ср.Быковка (ул.Садовая)

21.08.2023 года с 10-00 до 12-00 местного времени

Красноармейский район

с.Волчанка (ул. Советская, ул. Ворошилова, ул. Советская, ул. Советская, ул. Южная, ул. Лесная)

21.08.2023 года с 13-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

с. Волчанка (ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Южная)

21.08. 2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Безенчукский район

п. Прибой (полностью)

21.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большечерниговский район

п. Кочкиновка (ул. Центральная, ул. Молодёжная)

21.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большеглушицкий район

с. Малая Глушица (ул. Полевая)

21.08.2023 года с 9-00 до 15-00 местного времени

с.Благодаровка (ул.Садовая)

21.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Митирёва, ул. Озёрная)

21.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Н.Аманак (Центральная)

с.А.Завод (все село)

с.Ст.Аманак (Заречная)

21.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (Ленина)

21.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Братьев Варваричевых)

21.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная)

21.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Волжская)

22.08.2023 года с 9-00 до 15-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Садовая)

22.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Парфёновка (полностью)

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка (полностью)

22.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Кротково (Пензенская, Бурденюка)

22.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ленина)

22.08.2023 года с 09.00 до 17.00 местного времени

Волжский район район

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная)

22.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Николаевка

22.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Богодуховка

22.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Белый Ключ

22.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Ср.Быковка (ул.Садовая).

22.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

с. Кр. Ивановка (полностью)

23.08.2023 года с 9-00 до 15-00 местного времени

Боский район

с.Благодаровка (ул.Садовая)

23.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Бариновка (ИП Орехов А.В.)

23.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

п. Кочетковский (полностью), п. Новая Вязовка (полностью), п Карагай (полностью)

23.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большечерниговский район

п. Иргизский (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Степная, Почта России, д/сад, Школа, ФАП, Водокачка)

д. Денгизбаево (ул. Рашита Нигмати, ул. Иргизская, ГРП ООО "СГК", Водокачка)

д. Утекаево (ул. Речная, ул. Степная, Водокачка, ООО "СВГК")

23.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большеглушицкий район

с. Малая Глушица (ул. Советская)

23.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ленина)

23.08.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район район

с. Новинки (ул. Полевая)

24.08.2023 года с 9-00 до 15-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Садовая)

24.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Бариновка (ул. Чапаевская, ул. Луговая, ул. Озёрная)

24.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Кинель-Черкасский район

с.Лазовка (Заречная)

Похвистневский район

с.Ст.ганькино (Степная)

24.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Ларюшкиных, ул. Советская)

24.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Степана Разина, пер. Северный).

24.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Ст. Эштебенькино (ул.Советская, ул. Сергия Радонежского, ул. Центральная)

24.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Н.Быковка

24.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Ср.Быковка

24.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Шабаловка

24.08. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.

г. о. Новокуйбышевск (ул. Лесная, ул. Балашовская, ул. Сызранская, ул. Трудовая, ул. Задорожная, ул. Красносельская, ул. Поселковая, ул. Чебоксарская)

25.08.2023 года с 9-00 до 15-00 местного времени

Борский район

с.Благодаровка (ул.Садовая)

25.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Бариновка (ул. Чапаевская, ул. Уральская, ул. Садовая)

25.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.А.Завод (Ленина, Заречная.Нагорная)

с.Исаково (Хлеборобов)

25.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Ларюшкиных, ул. Советская)

25.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Степная, ул. Изумрудная, пер. Заречный)

25.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

с. Ст. Эштебенькино (ул.Черемшанская, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Набережная)

25.08.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени.

г. о. Новокуйбышевск (ул. Полевая)

25.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большеглушицкий район

с. Малая Глушица (ул. Гагарина)

28.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Бариновка (ФЛ Олин А.В.)

28.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Ст.Мансуркино (Приречная)

с.М.Ибряйкино (Рокосовского, Речная, Красноармейская)

28.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

с. Троицкое (ул. Ульяновская, ул. Братьев Ларюшкиных, ул. Советская).

28.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (пер. Рябиновый, ул. Советская, ул. Жигулевская, ул. Восточная, ул. Советская).

28.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район

д.Благодаровка

28.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д.Моховое

28.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Н.Кармала

28.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Ст. Кармала

28.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Юмратка

28.08.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большечерниговский район

с. Большая Черниговка (ул. Касаткина, ХПП)

29.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район

с. Парфёновка (полностью)

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка (полностью)

29.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Куропаткино (ул. Водная)

29.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Степана Разина)

29.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Юреево

29.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Н.Кармала

29.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

д. Чагринка (полностью)

29.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

с. Волчанка (полностью), п. Дубовка (полностью)

30.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Куропаткино (ул. Водная)

30.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Изумрудная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира)

31.08.2023 года с 8-00 до 17-00 местного времени

Нефтегорский район

с. Покровка (полностью)

п. Ильменёвский (полностью)

31.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Похвистневский район

с.Ст.Мансуркино (Центральная)

п.Атамановский (Лесная)

31.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район район

п. Куропаткино (ул. Водная)

31.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район район

с. Подстепки (ул. Набережная, пер. Космонавтов, пер. Ясный).

31.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Мал.Максимкино

31.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Ст. Максимкино

31.08.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.

Хворостянский район

д. Гремячка (ул. Верхняя, ул. Зеленовская, ул. Школьная)

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