Под Сызранью 18 огнеборцев ликвидировали крупный пожар в частном доме

Во вторник, 18 июля, примерно в 16:50 произошел пожар на ул. Ленина, 5 в пос. Балашейка Сызранского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте вызова огнеборцев горел частный дом на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 18 человек и шесть автоцистерн.

Пожар удалось ликвидировать в 17:34. Данных о пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.