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Муниципалитеты Власть и политика

Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской". Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

В документе уточняется, что награду мэр получила за "значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области".

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