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Сбер открыл первый офис в Керчи

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Офис Сбера начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания СберПремьер и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами.

Предпринимателям Керчи стали доступны банковские услуги Сбера в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, получить электронную подпись, разместить депозиты, оформить кредит, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг. Также в Керчи теперь действуют акционные предложения для бизнеса, действующие по всей стране.

"Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым — важный этап расширения регионального присутствия Сбера. Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2–3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек. Клиенты активно получают наши дебетовые и кредитные карты, подключают мобильный банк, совершают платежи и переводы, оформляют вклады. Мы выдали более 400 ипотечных кредитов на сумму 1,62 млрд рублей, а также более 6,5 тыс. потребительских кредитов. К числу популярных операций крымских офисов также относятся покупка и продажа валюты. Жители и гости Крыма активно пользуются нашими банкоматами — их количество достигло сегодня 86 устройств. В отделениях Сбера в Крыму обслуживаются почти 3000 корпоративных клиентов. На данный момент мы одобрили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов на 44 млрд рублей, в том числе субъектам малого предпринимательства одобрено заявок на финансирование на 8 млрд рублей. Уверен, офис в Керчи станет таким же востребованным, как и наши отделения в Ялте и Севастополе", — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Всем жителям и гостям Республики Крым и Севастополя в СберБанк Онлайн доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью QR-кода и платёжного стикера Сбера, а также переводы без комиссии в рамках установленных лимитов. Терминалами для безналичной оплаты товаров и услуг оборудовано уже более 1000 торговых и сервисных точек. Кроме того, уже в третьем квартале 2023 года будет запущена оплата услуг операторов мобильной связи.

Первые офисы Сбера в Ялте и Севастополе открылись в мае 2023 года.

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