В Отрадном госпитализирован подросток, въехавший на мотоцикле в Hyundai Sonata

Во вторник, 18 июля, в 21:05 в Отрадном 17-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Avantis и не имея права управления транспортным средством, на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движение автомобилю Hyundai Sonata и допустил столкновение с ним.

С места происшествия подросток госпитализирован, сообщает облГлавк.