В Отрадном госпитализирован подросток, въехавший на мотоцикле в Hyundai Sonata

Во вторник, 18 июля, в 21:05 в Отрадном 17-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Avantis и не имея права управления транспортным средством, на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движение автомобилю Hyundai Sonata и допустил столкновение с ним.
С места происшествия подросток госпитализирован, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!