В Музее почты откроется выставка "Самара в почтовых открытках"

В четверг, 20 июля, в 18:00 состоится открытие выставки "Самара в почтовых открытках. Воспоминания прошлого и образы будущего". Ознакомиться с частной коллекцией краеведа Сергея Рудняева можно будет в доме купца Иванова, который расположен в Самаре по ул. Молодогвардейской, 144.

"Принимать в стенах Музея почты такую редкую коллекцию — огромная честь и радость, которую мы бы хотели разделить с нашими постоянными посетителями, а также со всеми, кто интересуется историей и культурой Самары", — отмечают организаторы.

У посетителей будет возможность погрузиться в атмосферу ХХ века, рассмотреть парки и сады дореволюционной Самары, которые изображены на открытках и фотографиях того времени, узнать историю самарского пароходства, а также лично познакомиться с коллекционером. Сергей Рудняев с удовольствием расскажет об уникальности открыток и фотографий, которые будут представлены на выставке.

В названии не просто так упоминаются образы будущего, ведь помимо коллекции почтовых открыток Сергея Рудняева, будут представлены работы нейрохудожника Максима Мельникова. 20 июля гости смогут ознакомиться с эксклюзивной серией открыток, на которых изображена художественная рефлексия о почте настоящего, а также отражены фантазии о ней в будущем.

Вставка пройдет до 20 сентября 2023 года. Вход свободный.