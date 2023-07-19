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Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк "Центра по транспортному обслуживанию"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пензенский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк государственного казенного учреждения Пензенской области "Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области".

Страховая защита действует до конца 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 85 автомобилей. Стоимость контракта составила более 870 тыс. рублей.

"Для поддержания бесперебойной работы Центра необходимо обеспечить защиту автопарка полисами ОСАГО. ВСК поможет сохранить исправное состояние автомобилей, предоставив качественное обслуживание и профессиональное урегулирование всех страховых случаев", — отметила Ирина Крыгина, директор Пензенского филиала Страхового Дома ВСК.

ГКУ "ЦТО" обеспечивает транспортом учреждения здравоохранения Пензенской области, а также выполняет строительные отделочные работы, монтаж отопительных приборов и систем кондиционирования воздуха, ремонт автомобилей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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