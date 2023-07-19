ВСК застраховала автопарк "Центра по транспортному обслуживанию"

Пензенский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк государственного казенного учреждения Пензенской области "Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области".

Страховая защита действует до конца 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 85 автомобилей. Стоимость контракта составила более 870 тыс. рублей.

"Для поддержания бесперебойной работы Центра необходимо обеспечить защиту автопарка полисами ОСАГО. ВСК поможет сохранить исправное состояние автомобилей, предоставив качественное обслуживание и профессиональное урегулирование всех страховых случаев", — отметила Ирина Крыгина, директор Пензенского филиала Страхового Дома ВСК.

ГКУ "ЦТО" обеспечивает транспортом учреждения здравоохранения Пензенской области, а также выполняет строительные отделочные работы, монтаж отопительных приборов и систем кондиционирования воздуха, ремонт автомобилей.