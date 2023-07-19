Сервис недвижимости Домклик запустил новый раздел "Построить дом" на своем официальном сайте. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь клиенты могут решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на ИЖС.

В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей. Здесь также можно выбрать земельный участок для строительства жилого дома по льготной ипотеке "Господдержка" и подать онлайн-заявку на нее. Для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, подготовлен гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.

В разделе уже представлено более 190 проектов домов и 400 аккредитованных подрядчиков. Этот список будет расширяться, а сервис — дополняться новыми функциями.

"Интерес россиян к загородной недвижимости растет. По данным Домклик, в июне доля сделок на ИЖС в общем объеме выдач Сбера достигла 10,7%, хотя еще в 2022 году этот показатель не превышал 5%. Теперь наши клиенты смогут найти ответы на интересующие их вопросы о строительстве и приобретении загородного дома в одном месте — в новом разделе "Построить дом" на Домклик", — рассказал Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка.