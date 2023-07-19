У Кировского рынка в Самаре под машину попала женщина

В среду, 19 июля, в Самаре участником ДТП стал 39-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, ехавший примерно 16:25 по проспекту Кирова, со стороны Заводского шоссе в направлении ул. Тенисная, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома 129 "г "по проспекту Кирова он сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена с места аварии на "скорой" в ГБУЗ им. Семашко, где ей была оказана медицинская помощь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Случившееся нашло отражение в соцсетях, где самарцы пишут, что ДТП произошло напротив Кировского рынка.