У Кировского рынка в Самаре под машину попала женщина

В среду, 19 июля, в Самаре участником ДТП стал 39-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, ехавший примерно 16:25 по проспекту Кирова, со стороны Заводского шоссе в направлении ул. Тенисная, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома 129 "г "по проспекту Кирова он сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена с места аварии на "скорой" в ГБУЗ им. Семашко, где ей была оказана медицинская помощь.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Случившееся нашло отражение в соцсетях, где самарцы пишут, что ДТП произошло напротив Кировского рынка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!