В Самарской области пройдет фестиваль исторической реконструкции "Энколпион"

23 июля на озере Банное в Сергиевском районе Самарской области пройдет VII межрегиональный фестиваль исторической реконструкции "Энколпион" (XV век). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Энколпион" — самое крупное в России открытое полевое реконструкторское мероприятие, посвященное XV веку.

Фестиваль поддержали личным участием 15 военно-исторических клубов из нескольких регионов России, реконструирующие войну, быт Руси и стран, с которыми она взаимодействовала в Средневековье.

В рамках фестиваля будут представлены исторические реконструкции различных эпох и культур, а также мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству.

Каждый желающий сможет принять участие в работе свечного, литейного и кузнечного цеха, примерить доспехи воинов 15 века, сфотографироваться с моделями вооружения того периода, оценить стрельбу из реконструированного подлинного английского лука.

Завершится "Энколпион" выступлением музыкальной фолк-группы "Третье измерение".