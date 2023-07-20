16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет фестиваль исторической реконструкции "Энколпион" В Музее почты откроется выставка "Самара в почтовых открытках" В музее Алабина прочитают лекцию об истории Загородного парка Самарцам представят выставку Евгении Тарасовой "Живописное лето" В Доме Сивре состоится джазовый концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича

Культура

В Самарской области пройдет фестиваль исторической реконструкции "Энколпион"

СЕРГИЕВСК. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 июля на озере Банное в Сергиевском районе Самарской области пройдет VII межрегиональный фестиваль исторической реконструкции "Энколпион" (XV век). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Энколпион" — самое крупное в России открытое полевое реконструкторское мероприятие, посвященное XV веку.

Фестиваль поддержали личным участием 15 военно-исторических клубов из нескольких регионов России, реконструирующие войну, быт Руси и стран, с которыми она взаимодействовала в Средневековье.

В рамках фестиваля будут представлены исторические реконструкции различных эпох и культур, а также мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству.

Каждый желающий сможет принять участие в работе свечного, литейного и кузнечного цеха, примерить доспехи воинов 15 века, сфотографироваться с моделями вооружения того периода, оценить стрельбу из реконструированного подлинного английского лука.

Завершится "Энколпион" выступлением музыкальной фолк-группы "Третье измерение".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:02 В Самаре под охрану взяли "дом с атлантами" и особняк Зеленко

Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Креативный кластер "Центр труда и отдыха “Станкозавод"

Креативный кластер "Центр труда и отдыха “Станкозавод"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6