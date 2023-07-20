После массового ДТП на Заводском шоссе в Самаре два человека были госпитализированы

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В четверг утром, 20 июля, на Заводском шоссе в Самаре, в районе пересечения с ул. Ближней, произошло столкновение грузовика и автомобилей Hyundai и Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.