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Происшествия

В Приволжье у водителя Largus изъяли 5 тыс. пачек сигарет

ПРИВОЛЖЬЕ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Приволжье сотрудниками ГАИ у 59-летнего водителя Lada Largus в грузовом отсеке обнаружили 5 тыс. пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали акцизные марки. Кроме того, у водителя не было товарных накладных и сопроводительной документации.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе опроса задержанный пояснил, что сигареты приобрел на рынках Сызрани для личного употребления. В целях экономии денежных средств произвел закупку оптом. 

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.53.1 КОАП РФ "Незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции" и направлено в районный суд для рассмотрения, по существу. Изъято 500 блоков сигарет.

Гид потребителя

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