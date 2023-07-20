В Приволжье у водителя Largus изъяли 5 тыс. пачек сигарет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В с. Приволжье сотрудниками ГАИ у 59-летнего водителя Lada Largus в грузовом отсеке обнаружили 5 тыс. пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали акцизные марки. Кроме того, у водителя не было товарных накладных и сопроводительной документации.

Фото: ГУ МВД по Самарской области