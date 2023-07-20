В Приволжье у водителя Largus изъяли 5 тыс. пачек сигарет

В с. Приволжье сотрудниками ГАИ у 59-летнего водителя Lada Largus в грузовом отсеке обнаружили 5 тыс. пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали акцизные марки. Кроме того, у водителя не было товарных накладных и сопроводительной документации.
В ходе опроса задержанный пояснил, что сигареты приобрел на рынках Сызрани для личного употребления. В целях экономии денежных средств произвел закупку оптом.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.53.1 КОАП РФ "Незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции" и направлено в районный суд для рассмотрения, по существу. Изъято 500 блоков сигарет.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.