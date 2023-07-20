В Сергиевском районе женщина на Lada Priora отправила в больницу пьяного водителя ВАЗа

В среду, 19 июля, в 14:50 в п. Суходол Сергиевского района 36-летняя женщина на Lada Priora на перекрестке неравнозначных дорог напротив дома № 40 по ул. Молодогвардейской не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя, находящегося в состоянии опьянения.
С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и 67-летняя женщина-пассажир автомашины Lada Priora, им назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!