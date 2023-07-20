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ДТП Происшествия

В Сергиевском районе женщина на Lada Priora отправила в больницу пьяного водителя ВАЗа

СЕРГИЕВСК. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июля, в 14:50 в п. Суходол Сергиевского района 36-летняя женщина на Lada Priora на перекрестке неравнозначных дорог напротив дома № 40 по ул. Молодогвардейской не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя, находящегося в состоянии опьянения.

С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и 67-летняя женщина-пассажир автомашины Lada Priora, им назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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