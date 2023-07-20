Ночью 11 человек тужили пожар в квартире в Новокуйбышевске

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В четверг, 20 июля, примерно в 0:58 произошел пожар в доме № 5 в Школьном переулке в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.