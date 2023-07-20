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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" готовится к внедрению интегрированной системы менеджмента

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ТОАЗа прошли обучение в области системы менеджмента качества, профессионального здоровья, промышленной безопасности и экологического менеджмента. Изучение международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 стало первым шагом к внедрению интегрированной системы менеджмента на всем предприятии, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

"Тольяттиазот" уделяет особое внимание вовлеченности коллектива в решение вопросов повышения качества выпускаемой продукции, соблюдение правил охраны труда и реализации программ природоохранной деятельности. В компании поддерживают авторов лучших рационализаторских идей, проводят практико-ориентированные семинары, "Недели охраны труда" и задействуют персонал в экологических проектах. Новая ступень в повышении квалификации сотрудников — обучение международным стандартам.

Программу для 120 специалистов предприятия провели практикующие преподаватели ведущего сертификационного органа Bureau Veritas Certification. Эксперты рассказали об основных принципах и требованиях систем ISO и способах их применения на производстве. Занятия проходили в форме тренинга: теоретическая часть была дополнена деловыми играми и упражнениями для лучшего закрепления материала. Участники успешно прошли итоговое тестирование и получили именные сертификаты. Следующий этап для внедрения системы — прохождение аудита, который запланирован на 2024 год.

Евгений Митин, руководитель управления по менеджменту качества ПАО "ТОАЗ":

"Продукция "Тольяттиазота" востребована в России и за рубежом. Однако мы понимаем, что для повышения конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем рынках, оптимизации бизнес-процессов, нам необходимо провести ряд мероприятий в рамках развития предприятия. Одно из них — внедрение интегрированной системы менеджмента для реализации стратегического уровня управления. Это позволит повысить эффективность использования ресурсов и мотивацию персонала, обеспечить увеличение степени удовлетворенности клиентов и укрепить корпоративную культуру в компании".

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