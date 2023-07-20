ВТБ проанализировал использование маткапитала для покупки жилья в ПФО

За первое полугодие 2023 года общая сумма средств, направленных клиентами ВТБ в регионах Приволжского федерального округа из средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, превысила 2,2 млрд рублей, из них более половины средств использованы на первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В первом полугодии клиенты ВТБ в регионах Приволжского федерального округа чаще распоряжались средствами маткапитала в качестве первоначального взноса на ипотеку: с января по июнь 1900 семей направили на эту цель в общей сложности 1,2 млрд рублей. На частично-досрочное погашение жилищных кредитов подали 1700 заявок на сумму 1 млрд рублей.

Среди регионов ПФО возможностью приобрести недвижимость с использованием маткапитала наиболее активно пользовались семьи из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей, Чувашии и Башкортостана. За первые шесть месяцев года заявки на выплаты подали почти 350 самарских клиентов ВТБ, общий объем направленных средств на улучшение жилищных условий превысил 200 млн рублей.

В среднем за шесть месяцев текущего года семьи в регионах Приволжского округа в качестве первоначального взноса по ипотеке потратили по 620 тысяч рублей, на погашение жилищного кредита направили по 605 тысяч рублей из средств материнского капитала.

"ВТБ вместе с государством планомерно работает над упрощением и цифровизацией механизмов распоряжения средствами маткапитала через госуслуги. Сегодня клиенты нашего банка могут подать заявление на погашение ипотеки за счет маткапитала через онлайн-сервисы ВТБ. Мы отмечаем, что все больше семей Самарской области инвестируют выплаты от государства на покупку недвижимости, при этом в текущем году наши клиенты больше тратят средства на частично-досрочное погашение ипотечного кредита. Увеличение объема выплат мы связываем с индексацией материнского капитала в феврале 2023 года, а также улучшение условий ипотеки с господдержкой для семей с детьми", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Подать заявление на погашение жилищного кредита за счет материнской выплаты можно в разделе "Государственные услуги" ВТБ Онлайн. Для этого необходимо оформить частично предзаполненную заявку, после чего ВТБ сам передаст ее по электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Воспользоваться средствами маткапитала можно также для оплаты первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке.