В Промышленном районе Самары 32 человека тушили кровлю частного дома

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В четверг 20 июля, примерно в 22:56 произошел пожар в доме на ул 9-ая Малая просека в Промышленном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.