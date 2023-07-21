Два МАЗа горели в поселке Усть-Кинельский под Самарой

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В четверг, 20 июля, в 5:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Шоссейная, 101А в поселке Усть-Кинельский. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.