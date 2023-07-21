Ночью в Красноглинском районе Самары ликвидирован крупный пожар в дачном доме

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В пятницу, 21 июля, в 0:58 произошел пожар в СНТ "Золотые пески ВМЗ" в Красноглинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.