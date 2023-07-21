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Сбер выпустил структурные облигации в китайских юанях

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер впервые разместил структурную облигацию, номинированную в китайских юанях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дебютное размещение было организовано для российской управляющей компании, не входящей в периметр Группы Сбербанк. Финансовый институт использовал этот инструмент для наполнения одной из собственных стратегий доверительного управления в интересах своих розничных клиентов. Выплаты по структурной облигации привязаны к динамике локальных российских акций из списка голубых фишек. Дополнительная доходность инструмента составит 18% годовых в китайских юанях.

"После того как в 2022 году с российского рынка структурных инвестиционных продуктов ушли западные игроки, перечень инвестиционных инструментов для частных инвесторов значительно сократился. Но позиции ушедших иностранных контрагентов начали активно занимать российские эмитенты. Развивая собственную платформу выпуска инвестиционных продуктов и понимая потребность клиентов в диверсификации вложений, Сбер запустил структурные облигации в китайских юанях. Мы продолжим развивать собственное производство структурных инвестиционных продуктов в российском праве — как для розничных клиентов, так и для финансовых институтов", — рассказал Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка.

Структурные облигации — внебиржевые ценные бумаги, базовым активом которых могут выступать различные рыночные инструменты или их комбинации: акции, фондовые индексы, валютные пары, товарно-сырьевые активы и другие торгуемые инструменты. Выплаты по структурным облигациям — как основной суммы инвестиции, так и доходности — зависят от динамики базового актива и не являются гарантированными. Продукт предназначен только для квалифицированных инвесторов (физических и юридических лиц).

Сбер обладает наиболее развитой эмиссионной инфраструктурой на российском рынке и лидирует в производстве структурных продуктов. В 2022 году банк получил премию Cbonds Awards в номинации "Лучший организатор выпусков структурных продуктов".

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