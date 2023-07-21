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Сбер создает крупное IT-подразделение в Бангалоре

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание IT-подразделения в Бангалоре. В IT-офисе будет размещён собственный Центр обработки данных (ЦОД) Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Бангалор — третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны, специализируется в том числе на выпуске продукции аэрокосмической и машиностроительной отраслей, электроники, развитии IT-технологий. Филиал Сбера в Индии работает с 2010 года в Нью-Дели и оказывает широкий спектр финансовых услуг, офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий.

"Бангалор часто называют "индийской кремниевой долиной", символично, что в этом городе Сбер реализует международный IT-проект. Хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую работы нашего индийского филиала, но и также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов. И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов", — рассказал Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

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