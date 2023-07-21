Платежная инфраструктура ПСБ доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы

На всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы водителям и пассажирам доступна современная функциональная платежная инфраструктура ПСБ. Сегодня для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ.

Будучи единственным федеральным банком в новых регионах РФ, ПСБ выстроил широкую сеть отделений, платежных терминалов и банкоматов, обеспечивая надежную, быструю и безопасную работу всех сервисов по единому федеральному стандарту.

Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе, аптеках на всем маршруте объездной дороги в Крым — водители и пассажиры могут пользоваться для безналичной оплаты любыми картами российских банков, а также расплачиваться со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду. Для снятия наличных туристы могут воспользоваться банкоматами ПСБ, расположенными в городах и населенных пунктах по пути следования, — Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и др.

ПСБ в кратчайшие сроки интегрировал новые регионы в единое российское платежное пространство, построив современную финансовую инфраструктуру и обеспечивая бесперебойные расчеты для населения и предприятий.

Банк осуществляет комплексное обслуживание жителей и бизнеса новых регионов, предоставляя широкий спектр финансовых услуг, в том числе социально значимые банковские сервисы — инфраструктуру для выплаты зарплат и пособий, оформление платежных карт, операции с наличными в банкоматах, платежи поставщикам услуг, безопасные и быстрые переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, функциональный мобильный банк и др.