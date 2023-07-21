В одиннадцати районах области будет временно приостановлено электроснабжение с 21 по 26 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени
Сызранский район
с. Новый Ризадей (ул. Центральная)
21.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1-55, ул. Лесная д. 1-28, ул. Мира д. 1-96, ул. Победы д. 1-25, ул. Советская д. 1-88, ул. Чапаева д. 2-53)
21.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
г. о. Жигулевск
мкр. Александровское поле (ул. Фрунзе д. 57-67 (нечетная сторона), Ул. Пугачева д. 26-63)
21.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени
Ставропольский район
с. Лопатино (ул. Советская, ул. Мира, ул. Набережная)
21.07.2023 года с 10-00 до 12-00 местного времени
Ставропольский район
с. Подстепки (ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Цветная, ул. Строителей, пер. Донецкий)
24.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени
Большечерниговский район
п. Петровский (ул. Центральная, ул. Набережная)
п. Восточный (ул. Центральная, ул. Полевая)
24.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени
Большеглушицкий район
с. Таш-Кустьянова (ул. Придорожная, ул. Новостройки)
24.07.2023 −26.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Пестравский район
с.Михайло-Овсянка (ул. Комсомольская 1)
24.07.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени
Безенчукский район
с. Троицкое (полностью)
24.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени
Исаклинский район
д. Новый Шунгут
24.07.2023 с 12-00 до 16-00 местного времени
Исаклинский район
с. Новое Якушкино
25.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, Водный переулок).
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
Горелый Колок
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
Воскресенка
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
Подгорный Дол
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
с. Старый Байтермиш
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
п. Чигмалиновка
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Кошкинский район
с. Ст. Юреево
25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Кошкинский район
с.Новая Кармала
26.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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