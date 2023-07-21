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Энергетика ТЭК

В одиннадцати районах области будет временно приостановлено электроснабжение с 21 по 26 июля

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Сызранский район

с. Новый Ризадей (ул. Центральная)

21.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1-55, ул. Лесная д. 1-28, ул. Мира д. 1-96, ул. Победы д. 1-25, ул. Советская д. 1-88, ул. Чапаева д. 2-53)

21.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

г. о. Жигулевск

мкр. Александровское поле (ул. Фрунзе д. 57-67 (нечетная сторона), Ул. Пугачева д. 26-63)

21.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Советская, ул. Мира, ул. Набережная)

21.07.2023 года с 10-00 до 12-00 местного времени

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Цветная, ул. Строителей, пер. Донецкий)

24.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большечерниговский район

п. Петровский (ул. Центральная, ул. Набережная)

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Полевая)

24.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большеглушицкий район

с. Таш-Кустьянова (ул. Придорожная, ул. Новостройки)

24.07.2023 −26.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Пестравский район

с.Михайло-Овсянка (ул. Комсомольская 1)

24.07.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Безенчукский район

с. Троицкое (полностью)

24.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

д. Новый Шунгут

24.07.2023 с 12-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

с. Новое Якушкино

25.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, Водный переулок).

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

Горелый Колок

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

Воскресенка

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

Подгорный Дол

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

с. Старый Байтермиш

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

п. Чигмалиновка

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с. Ст. Юреево

25.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

с.Новая Кармала

26.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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