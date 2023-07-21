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Банки развивают рынок безналичных чаевых

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повсеместное распространение банковских карт и бурный рост Pay-сервисов в России затронул рынок чаевых, который вслед за другими платежами постепенно переходит в безналичный формат. По данным опроса, проведенного СК "Росгосстрах", каждый шестой россиянин тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые. Перспективный рынок оценили многие крупные банки, которые внедряют сервисы безналичной оплаты.

Подобные сервисы активно внедряют банки группы ВТБ. В частности, банк "Открытие" объявил о запуске своего сервиса. Клиенты кафе, ресторанов, парикмахерских и других предприятий сферы услуг могут оставить чаевые через терминал при помощи карты или любого мобильного кошелька на смартфоне. Оплата чаевых проводится на желаемую гостем сумму и моментально зачисляется на счет сотрудника торговой точки.

"Подобные сервисы позволяют гостям любых заведений оставить благодарность персоналу моментально и без дополнительных действий. Не нужно сканировать QR-коды, переходить по ссылкам и вводить данные карты — чаевые списываются как любой другой платеж и перечисляются на счет карты сотрудника предприятия, — поясняет Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка "Открытие". — Это максимально удобно для сотрудников предприятий, ведь они получают деньги сразу на свои банковские карты, без необходимости выводить их из сторонних сервисов. Самим компаниям такие сервисы помогают повысить лояльность персонала без дополнительных затрат".

Гид потребителя

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