ВТБ: средние ставки по депозитам приблизятся к 8,5%

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом изменившаяся риторика регулятора вызовет осторожность на рынке, в результате условия по сберегательным продуктам скорректируются не так значительно, как ключевая ставка. Впрочем, в августе средние ставки по депозитам вполне могут приблизиться к 8,5%. Об этом заявила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

ЦБ РФ впервые с февраля 2022 года ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка выросла на 1 п. п. и достигла 8,5%. Действия Банка России направлены на поддержание курса национальной валюты, а также нивелирование проинфляционных факторов. На этом фоне можно ожидать роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, но с большей долей вероятности непропорционально движению ключевой ставки. Если сейчас средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%.

Вслед за корректировкой ставок по вкладам игроки будут менять и условия по накопительным счетам, которые позволяют получать дополнительный доход от временно свободных денежных средств и при этом гибко распоряжаться сбережениями.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, после сегодняшнего решения регулятора банк планирует увеличить максимальную ставку по вкладам для всех категорий клиентов до 10%.

В банке считают, что в связи с сезоном отпусков и, как следствие, склонности населения к потреблению изменившаяся денежно-кредитная политика на сберегательном поведении россиян значительно не отразится. В то же время возможен рост популярности накопительных счетов, которые, в отличие от срочных депозитов, позволяют более гибко распоряжаться средствами без потери доходности. Впрочем, депозиты продолжат оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложений с точки зрения сочетания ликвидности и доходности.

Доходность вкладов в недружественных валютах продолжит оставаться на минимальном уровне, поэтому мы увидим продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также привлекательной доходности по продуктам в дружественной валюте — прежде всего, юанях.