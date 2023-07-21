"Сбер" с 24 июля повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10%

Сбербанк с 24 июля повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам "Сбера", сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", — сообщил первый зампред правления "Сбера" Кирилл Царев, его слова приводит пресс-служба банка.