11 человек тушили дачный дом в СНТ под Тольятти

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В пятницу, 21 июля, в 18:03 в пожарную охрану поступила информация о возгорании дачного дома на ул. Ровная в СНТ "Отрада" в с. Тимофеевка Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.