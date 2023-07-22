На трассе М-5 у п. Курумоч загорелся в движении прицеп грузовика с самолётом внутри

В субботу, 22 июля, в 9:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании в движении тягача Renault на 1002-м км трассы М-5, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение выезжали три пожарных на одном автомобиле.Данных о пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. На выставленных очевидцами видео запечатлен горящий прицеп от которого отсоединен тягач. Он стоит в стороне. Очевидцы комментируют, что ЧП произошло на трассе М-5 в районе Курумоча по направлению в Тольятти и, что в горящем прицепе находился самолет, который везли предположительно из Красноярского края в Москву. По версии очевидцев прицеп мог загореться из- за лопнувшего колеса.