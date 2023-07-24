В Тольятти во время пожара пострадал мужчина, эвакуировано 7 человек

В воскресенье, 23 июля, в 18:23 поступило сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти на ул. Революционной, 13а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в одной из квартир на 4 этаже. В результате проведенной разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина без сознания.

Огнеборцы при помощи кислородной маски привели пострадавшего в чувство и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину 1970 г. р. удалось спасти, он получил ожоги, находится в медицинском учреждении.

Также в целях безопасности из многоквартирного дома был эвакуировано 7 человек.

В 18.44 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 24 пожарных.

Причина пожара устанавливается.