С 24 июля в Самаре отменяются речные прогулки по Волге и дополнительные рейсы до Ширяево

В Самаре по техническим причинам с 24 июля 1,5-часовые прогулки по реке Волга отменяются.

Кроме этого, дополнительных рейсов до пристани Ширяево и в обратном направлении, также не будет.

Будьте внимательны при планировании поездок.

О возобновлении всех вышеуказанных рейсов будет сообщено объявлением на речном вокзале и на официальном сайте ООО "СРПП".