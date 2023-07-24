В музее Эльдара Рязанова расскажут, как знакомились по объявлениям в газетах 100 лет назад

В субботу, 29 июля, в 16:30 в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Ищу тебя: любовные объявления в дореволюционной периодике Самары".

"В нынешнее время часто знакомства происходят через интернет. Но еще более ста лет назад знакомились совершенно по-другому. Например, одним из способов были объявления в местных газетах. Они не носили постоянный характер и их не печатали в каждом номере, и как правило, было не более 3-4 объявлений в одном номере", — анонсируют организаторы.

На лекции посетителям прочитают дореволюционную самарскую периодику, познакомят с основными требованиями к кандидатурам и расскажут, чем можно было заинтересовать молодую леди или джентльмена.

Лектор: Татьяна Марцун — историк, главный хранитель фондов. Стоимость билета — 200 рублей. Продолжительность: 1,5 часа. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.